مقالات

الحرية الملتزمة طريق السلامة

25 يونيو، 2019
533 أقل من دقيقة

بقلم يحيى خليل

عندما تكون في بيتك من حقك ان تفعل ماتشاء ولكن الرجاء عدم ازعاج الجيران بارتفاع صوت السماعات فهذه ليست حرية
عندما تذهب الى مكان وتشاهد ارشادات مكتوب عليها منطقة عمل والرجاء تهدئة السرعة بالسيارة ليس التعدي على حريتك ولكن الهدف الحفاظ والسلامة عليك
عندما تشاهد ارشادات ممنوع التصوير فهذا ليس ضد حريتك ولكن هدفها الحفاظ على سلامتك لعدم التعرض للمسألة
عندما تشاهد ارشادات مرورية بعدم زيادة سرعة السياره ليس هذا ضد حريتك ولكن الهدف الحفاظ على سلامتك
عندما تشاهد كمين شرطة في الطرقات ليس ضد حريتك ولكن أيضا الحفاظ على امن وسلامة المواطنين
عندما تشاهد سيارات تستعمل آلة التنبية الخاصة برجال الشرطة ويتم معارضتهم ليس ضد الحرية ولكن يسعون دائما الحفاظ على هيبة رجال الشرطه وآلة التنبية خاصة فقط برجال الشرطة وليس للأفراد
عندما تشاهد سيارة الإسعاف تستعمل آلة التنبية وحضرتك أمامها ولم تفتح لها الطريق ليس هذه حرية ولكن يوجد احد في السيارة يحاولون انقاذه ليتمتع بالحياة والسلامة
عندما تسمع صوت جرس مزلقانات السكك الحديدية بعدم العبور بسيارتك ليس ضد حريتك ولكن هدفهم السلامه
عندما يطلب منك رجل الشرطه بطاقتك ورخصة السياره ليس ضد حريتك ولكن للاطمئنان على سلامة الاخرين ربما تكون السيارة مسروقه أو ملك للغير كل هذا لا يتعارض مع حريتك ولكن السلامه على ارواح الأخريين
أيها الساده عليكم بالالتزام على سلامتك وسلامة الاخرين
هكذا تكون الحرية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 أبريل، 2019
674

زيادة الأجور والمعاشات قشه تعلق بها الفقير ومحدودي الدخل

24 نوفمبر، 2018
150

(هذا الرجل ظلمني..!)

18 أبريل، 2019
612

البسطاء رجال حول الرئيس

19 فبراير، 2019
1٬192

عمال التشجير المؤقتون املهم فى تدخل الرئيس

إغلاق