الحرية الملتزمة طريق السلامة

بقلم يحيى خليل

عندما تكون في بيتك من حقك ان تفعل ماتشاء ولكن الرجاء عدم ازعاج الجيران بارتفاع صوت السماعات فهذه ليست حرية

عندما تذهب الى مكان وتشاهد ارشادات مكتوب عليها منطقة عمل والرجاء تهدئة السرعة بالسيارة ليس التعدي على حريتك ولكن الهدف الحفاظ والسلامة عليك

عندما تشاهد ارشادات ممنوع التصوير فهذا ليس ضد حريتك ولكن هدفها الحفاظ على سلامتك لعدم التعرض للمسألة

عندما تشاهد ارشادات مرورية بعدم زيادة سرعة السياره ليس هذا ضد حريتك ولكن الهدف الحفاظ على سلامتك

عندما تشاهد كمين شرطة في الطرقات ليس ضد حريتك ولكن أيضا الحفاظ على امن وسلامة المواطنين

عندما تشاهد سيارات تستعمل آلة التنبية الخاصة برجال الشرطة ويتم معارضتهم ليس ضد الحرية ولكن يسعون دائما الحفاظ على هيبة رجال الشرطه وآلة التنبية خاصة فقط برجال الشرطة وليس للأفراد

عندما تشاهد سيارة الإسعاف تستعمل آلة التنبية وحضرتك أمامها ولم تفتح لها الطريق ليس هذه حرية ولكن يوجد احد في السيارة يحاولون انقاذه ليتمتع بالحياة والسلامة

عندما تسمع صوت جرس مزلقانات السكك الحديدية بعدم العبور بسيارتك ليس ضد حريتك ولكن هدفهم السلامه

عندما يطلب منك رجل الشرطه بطاقتك ورخصة السياره ليس ضد حريتك ولكن للاطمئنان على سلامة الاخرين ربما تكون السيارة مسروقه أو ملك للغير كل هذا لا يتعارض مع حريتك ولكن السلامه على ارواح الأخريين

أيها الساده عليكم بالالتزام على سلامتك وسلامة الاخرين

هكذا تكون الحرية