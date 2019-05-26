الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري القليوبية لكرة القدم

كتب مصطفى عادل هنداوي

بدأ دوري القليوبية لكرة القدم منذ عام ١٩٩٢ والذي يقام كبديل للاشتراك في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، وقد تم تنفيذ المسابقة على ثلاث مراحل الأولى وهي ( الأدوار التمهيدية ) على مستوى الادارات الفرعية لمجالس المدن وشارك فيها ١٥٨ مركز شباب قرية بإجمالي( ٤٢٦٦ مشارك على مستوى المحافظة، والمرحلة الثانية وهي ( الأدوار النهائية ) على مستوى المحافظة وشارك فيها الأول والثاني من كل إدارة فرعية بواقع ١٦ فريق وقد أقيمت المباريات على ملاعب مركز شباب كفر شكر وشبين القناطر، وتقام المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب كفر عبيان التابع لادارة شباب الخانكة ومركز شباب البرادعه التابع لادارة شباب القناطر وذلك الأربعاء القادم على ملعب استاد بنها الرياضي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وإشراف وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة.