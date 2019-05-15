الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل لـ 60% في يوليو القادم

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% – 60% خلال يوليو القادم، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه اليوم الأربعاء بأنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو القادم، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه في حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين