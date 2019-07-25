الحكومة تكشف عن موعد افتتاح مدينة العلمين الجديدة

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منطقة الأبراج في مدينة العلمين انتهت بنسبة 60%، وبعض الجامعات في هذه المدينة، ستبدأ في العمل بداية العام الدراسي المقبل، وهذا إنجاز، لأن هذا الأمر تحقق في عام ونصف فقط، مشيرًا إلى أن افتتاح هذه المدينة سيكون في 30-6-2020

وسرد “المتحدث باسم مجلس الوزراء”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج “مصر النهاردة”، والمذاع عبر التليفزيون المصري، مساء الأربعاء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مقره الجديد في مدينة العلمين الجديدة قائلًا: “ما تحقق اليوم هو نجاح لكل المصريين، خاصة أن هذه المدينة كانت لا شيء منذ عام ونصف

وأردف سعد، أن سعر المتر في منطقة الأبراج بمدينة العلمين يقدر بـ42 ألف جنيه، وهناك سكن اجتماعي وسكن اقتصادي للفئات الأقل دخلًا، وتم إنشاء منطقة صناعية في هذه المدينة، لتوفير فرص عمل للمواطنين.

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة غيرت مخطط تنمية الساحل الشمالي، لافتَا إلى أن الفترة السابقة كانت تنمية الساحل الشمالي قاصرة على إنشاء بعض القرى، للاستفادة منها 3 شهور فقط في العام، أما العلمين الجديد فهي مدينة متكلمة الخدمات، ومعدة للعمل طوال العام