الحلم اليهودي …. والوعي المصري

بقلم ضياء عتمان

منذ أن قامت الثورات والفتن والاضطرابات في وطننا العربي الحبيب ، في بداية عام أحد عشر وألفين وإلى الآن ، وكثير من الدول الإسلامية انهارت ، وشرد أهلها ، كالعراق ، وسوريا ، واليمن ، وإذا سألت من وراء ذلك كله ، علمت أن اليهود هم الذين يفعلون كل هذا لتحقيق الحلم اليهودي ، وهو: أن تصبح مملكة إسرائيل الكبرى ممتدة الحدود من الفرات إلى النيل ويرمز للنيلين بخطين أزرقين في علم دولة اليهود ، وقد استطاعوا السيطرة على الفرات ولم يبق إلا الاستيلاء على النيل حتى يتحقق الحلم ويتم المراد . والذي لايعلمه كثير من شباب المسلمين العرب وغير العرب أن اليهودي المتأمرك المدعو : برنارد لويس قدم وثيقة لوزارة الدفاعوالأمريكية ( البنتاجون ) عام اثنتين وثمانين وتسعمائة وألف ، لتقسيم الوطن العربي إلى دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها على أساس عقدي ؛ لكي يستمر الصراع فيما بينهم ، وتكون كل هذه الدويلات الحقيرة تحت النفوذ اليهودي . وبعد هذا التقسيم لا يكون هناك وجود للحكومات المسلمة ، سوى الحكومات العميلة ، مثل : حكومة قطر وما أشبه ، ويتم تقسيم مصر إلى أربع دويلات ، وكذلك السودان ، وسوريا ، والعراق ، والسعودية تكون ثلاث دويلات . والذي يهمنا في المقام الأول هو مصرنا الحبيبة ، ويتم تقسيمها إلى أربع دويلات ، على هذا النحو : سيناء وشرق الدلتا دويلة ، ويتحكم فيها اليهود ، ودولة النصارى وعاصمتها الإسكندرية وتضم مرسى مطروح وتمتد لتضم بني سويف والفيوم وتصل إلى خط صحراوي عبر وادي النطرون ، ودولة النوبة وعاصمتها أسوان وتضم مدن أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وتمتد لتصل إلى جزء من الشمال السوداني ، والدويلة الرابعة هي : دويلة المسلمين ، وعاصمتها القاهرة وتضم الجيزة والقليوبية وما تبقى من مدن مصر بعد التقسيم ، وتكون أيضا خاضعة للحكومة اليهودية . وقد وقع التقسيم في بعض الدول ، كالسودان ، فقد انفصل الجنوب السوداني ، وتم إعلانه دولة مستقلة ، والمؤامرة الآن على دارفور ؛ لفصله عن السودان. ووقع انفصال إقليم كردستان عن العراق ،وصار من السهل جدا تقسيم سوريا واليمن والعراق وليبيا . والذي لا يعرفه الكثير أن السبب في إيقاف وعرقلة ذلك كله ، هو : جيشنا المصري الحبيب ، ذلك الجيش الذي يحترمه قادة العالم لقوته ، فقد جعله الله تعالى حائطا لصد هجمات الأعداء عبر العصور ، والآن يتم إيقاف ذالك المخطط الملعون عن طريق الجيش المصري . من هنا نعلم سبب تلك الهجمات الشرسة من أولئك الأوغاد الخونة المتآمرين على الجيش وقادة الجيش ، وعلى رأسهم القائد الأعلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حفظهم الله جميعا ، فهل نحافظ على مصدر عزتنا وسبب حمايتنا ، أم نكون حمقى وننساق وراء تلك الشائعات المغرضة ؟ ولكني على ثقة تامة أننا سنحافظ على قواتنا المسلحة المصرية إن شاء الله ؛ لأنه قد أصبح عند كثير من المصريين وعي شديد لمؤامرات الأعداء ، وقد علم المصريون حبيبهم من عدوهم ، بسبب الوعي الذي عندهم . تحية إجلال وتقدير لشعب مصر الغالي الذي ضرب أروع الأمثلة في تكاتفه والوقوف مع جيشه أمام أعدائه لإحباط هذه المؤامرة الخبيثة . حفظ الله مصر وأهلها وجيشها وقيادتها وجميع بلاد المسلمين .