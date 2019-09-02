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الخارجية اللبنانية ترد على تطاول تركيا بحق الرئيس ميشال عون

2 سبتمبر، 2019
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أصدرت الخارجية اللبنانية بيانا ردت فيه على تطاول الخارجية التركية على الرئيس اللبناني ميشال عون، بعدما وصف العثمانيين بالإرهابيين.

وبحسب “سبوتنيك” قال بيان الخارجية اللبنانية إن كلمة الرئيس اللبناني تضمنت ذكر وقائع تاريخية واجهها لبنان إبان حكم العثمانيين، والتي تخطاها الشعبان.

وشددت الخارجية اللبنانية على إدانتها القاطعة للحديث مع الرئيس اللبناني بهذه الطريقة، وأن الوزارة ستتابع الإجراءات المطلوبة لتصحيح الخطأ بحسب الأصول الدبلوماسية ومنع الضرر بالعلاقات بين البلدين”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد تحدث خلال سلسلة من التغريدات عن مساوئ الحكم العثماني للبنان بمناسبة مئوية إعلان دولة لبنان الكبير.

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