الخشت: جامعة القاهرة أعدت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات.. ولجنة ممتحنين بكل كلية

كتب علي أبودشيش

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2018/2019، ومن بينها التأكيد على الكليات بضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية من حيث الشكل والمضمون، والإلتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات مع إضافة سؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، مؤكدًا أن رؤية الجامعة هي العمل علي أن تكون جامعة من الجيل الثالث تسعى لتغيير نمط التفكير القائم على الحفظ والتلقين، إلى نمط التفكير الإبداعى والنقد وحل المشكلات وتدريب الطلاب على مراحل حلها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم التأكيد علي قيام أستاذ المادة بوضع الإمتحان وطباعته بنفسه في نفس يوم الإمتحان، وحظر استخدام أي وسيلة الكترونية في تداول أو حفظ الامتحانات.

وأكد الخشت أنه تم الإنتهاء من إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها، مع الإلتزام بالعامل الزمني في الامتحانات بحيث تنتهي كل الكليات من الامتحانات بحد أقصي يوم الخميس 24 يناير 2019 وقبل بدء أجازة منتصف العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 26 يناير، مشيرًا إلي أنه تم توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لآداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، أن نتائج الامتحانات سوف يتم اعلانها تباعًا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، موضحًا أن هناك لجنة ممتحنين بكل كلية لملاءمة الإمتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوي الطلاب.

وتبدأ الامتحانات يوم 25 ديسمبر الجاري بكليتي العلاج الطبيعي والطفولة المبكرة، ويوم 26 بكليتي الصيدلة والتجارة، ويوم 29 بكليات الهندسة والإعلام والآثار والآداب، ويوم 30 بكلية الحقوق، ويوم 31 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التمريض أول يناير، وكليات التخطيط الاقليمي والعمراني والطب البشري والزراعة والتربية النوعية يوم 2 يناير، والحاسبات والمعلومات يوم 5 يناير. فيما بدأت امتحانات كليات دار العلوم يوم 23 ديسمبر، وكلية العلوم يوم 22 ديسمبر، وكلية الطب البيطري يوم 18 ديسمبر.

يُشار إلي أن نحو 170 ألف طالب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس يؤدون الامتحانات بكليات جامعة القاهرة.