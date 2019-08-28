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الخشت: جامعة القاهرة تقدمت على “ليفربول” وجامعات تركيا في تصنيف شنغهاي

28 أغسطس، 2019
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الخشت: جامعة القاهرة تقدمت على “ليفربول” وجامعات تركيا في تصنيف شنغهاي

كتب علي ابودشيش

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة حققت قفزة كبيرة الفترة الماضية بدخولها 11 تصنيفا عالميا، بعد أن كانت مقتصرة دخولها على 5 تصنيفات فقط السنوات الماضية، مرجعا ذلك للإجراءات التي اتخذتها الجامعة لرفع مكانتها، والتي تتماشى مع استراتيجية الجامعة لتطبيق أسس ونظام جامعات الجيل الثالث، فضلا عن تماشيها مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف الخشت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الجامعة، بمناسبة التقدم التاريخي للجامعة في تصنيف شنغهاي وQS البريطاني للتخصصات، أنّ الجامعة تقدمت في تصنيف شنغهاي على عدد من الجامعات العالمية، مثل جامعة ليفربول، وشتوتجارت، وجميع الجامعات التركية.

وأضاف أنه من ضمن خطط الاستراتيجية: تطوير العقل المصري وتمكين المرأة، موضحا أنّ الخطة عملت الجامعة على تطبيقها وفق مدة زمنية محددة ساهمت في الارتقاء بمكانة الجامعة.

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