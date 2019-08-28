الخشت: شهادات جامعة القاهرة مؤمنة ولا يستطيع أحد تزويرها

كتب علي أبو دشيش

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ماضية في التحول نحو نموذج الجامعة الذكية، موضحا أن الجامعة قامت مؤخرا بتأمين شهاداتها وطبعها من قبل جهات سيادية، قائلا:”لا يقدر أحد على تزويرها”، وكل ما أثير عن وجود شهادات مزورة للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن الجامعة بدأت أمس الثلاثاء الكشف الطبي للطلاب الجدد بالكليات للعام الجامعي الجديد، مشددًا على أن العامين الماضيين لم يشهدا أي تسريبات للامتحانات، ومنع تداول الامتحانات عبر أي وسيلة من وسائل التواصل.

وأكد الخشت، توحيد أكواد الطلاب على مستوى الجامعة، ونشر المقررات الإلكترونية على موقع الجامعة، مشيرا إلى إصدار بطاقات لدفع المصروفات الدراسية، مع العمل على تنمية القدرات والأنشطة الإبداعية والمجتمعية وإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، وإطلاق سباق الدراجات بمدينة الطالبات، وإطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة لتكون مركزًا للتميز في مجالات ريادة الأعمال في الجامعات الحكومية.