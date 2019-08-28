أخبار مصرعاجل

الخشت: شهادات جامعة القاهرة مؤمنة ولا يستطيع أحد تزويرها

28 أغسطس، 2019
527 أقل من دقيقة

الخشت: شهادات جامعة القاهرة مؤمنة ولا يستطيع أحد تزويرها

كتب علي أبو دشيش

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ماضية في التحول نحو نموذج الجامعة الذكية، موضحا أن الجامعة قامت مؤخرا بتأمين شهاداتها وطبعها من قبل جهات سيادية، قائلا:”لا يقدر أحد على تزويرها”، وكل ما أثير عن وجود شهادات مزورة للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن الجامعة بدأت أمس الثلاثاء الكشف الطبي للطلاب الجدد بالكليات للعام الجامعي الجديد، مشددًا على أن العامين الماضيين لم يشهدا أي تسريبات للامتحانات، ومنع تداول الامتحانات عبر أي وسيلة من وسائل التواصل.

وأكد الخشت، توحيد أكواد الطلاب على مستوى الجامعة، ونشر المقررات الإلكترونية على موقع الجامعة، مشيرا إلى إصدار بطاقات لدفع المصروفات الدراسية، مع العمل على تنمية القدرات والأنشطة الإبداعية والمجتمعية وإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، وإطلاق سباق الدراجات بمدينة الطالبات، وإطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة لتكون مركزًا للتميز في مجالات ريادة الأعمال في الجامعات الحكومية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

25 أكتوبر، 2018
234

تامر حسني وبسمة بوسيل يستقبلان مولودهما الثالث في أمريكا

2 أكتوبر، 2018
108

“الأعلى للأعلام” يوقف برنامج مدحت شلبي على قناة “بيراميدز”.. ويوجه إنذارا للقناة

13 أغسطس، 2019
649

هل هناك لقاء إماراتي قطري مرتقب ؟

20 فبراير، 2019
952

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-2-2019 في مصر

إغلاق