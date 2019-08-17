الخشت: نفذنا عددٱ من السياسات للتحول لجامعة الجيل الثالث ونسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية خريجينا

كتب علي ابو دشيش

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تطبيق إدارة الجامعة لعدة إجراءات فى سبيل تحويلها لجامعة من الجيل الثالث، أدي لنتائج إيجابية، وهو ما عكسه تقدم الجامعة 100 مركز، لتحتل الترتيب 301 في تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2019 بين أفضل ألف جامعة في العالم، وهو يعتبر من أقوي التصنيفات العالمية للجامعات من حيث معاييره الصارمة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، نفذنا عدداً من السياسات التى جعلت الجامعة تقفز لمراتب متقدمة فى التصنيفات العالمية، ومنها الارتقاء بالسمعة الأكاديمية للجامعة دولياً، وبالتالي سمعة الجامعة ومكانتها الدولية، وهو ما ظهر مؤخرا في الخطاب الرسمي للسيدة فريناندا سبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفٱ أن تقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي والتصنيفات العالمية الأخري سواء علي المستوي العام أو علي مستوي البرامج والتخصصات الأكاديمية، جاء نتيجة زيادة التعاون الدولي وإختيار الجامعة من جانب جامعات عالمية مرموقة في برامج علمية مشتركة وشراكات بحثية، وإتاحة التبادل الأكاديمى والطلابي، إلي جانب زيادة الطلاب الوافدين، وإدخال برامج ونظم تعليمية جديدة بمعايير عالمية.

وتابع الدكتور محمد الخشت، نسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية خريجينا علي المستويين الوطني والدولي ووفقٱ لموقعنا في التصنيفات الدولية، ومنها تقدم الجامعة بشكل كبير في التخصصاتالعلمية العالمية لعام 2018 في التصنيف الإنجليزي (QS)، وتصنيف شنغهاي للتخصصات.

وقال رئيس جامعة القاهرة، قمنا بعدة إجراءات لتحقيق هدف الوصول لجامعة من الجيل الثالث، واستقدام أساتذة أجانب، وزيادة الدرجات العلمية المشتركة، وعمل المشروعات البحثية مع جامعات متقدمة فى قضايا التنمية ودعم الاقتصاد القومى، إضافة إلى جهود الجامعة فى نشر التفكير النقدي و تطوير المناهج، والبدء فى إنشاء الفرع الدولي علي أساس الدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة .