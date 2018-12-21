الخطيب يفتتح مسجد عزبة الخمسين بابو كبير شرقية

كتب محمد يعقوب



افتتح اليوم فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الاوقاف بالشرقية مسجد عزبة الخمسين التابع لإدارة اوقاف ابو كبير وذلك بعد الاحلال والتجديد وبحضور الشيخ السيد غريب مدير اوقاف ابو كبير ومجموعة من الائمة ومديرى ادارات الاوقاف بالمحافظة وعلى رأسهم الشيخ محمد محمود خاطر مدير عام الدعوة باوقاف الشرقية ومحمد المسلمى مدير مكتب فضيلة الشيخ وكيل الوزارة والشيخ السيد شمروخ و كذا النواب احمد فؤاد اباظة واللواء عبدالله لاشين والدكتور محمد حبيب اعضاء مجلس النواب لمركزى ابو كبير وابوحماد عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد محتار جمعة وزير الاوقاف



قال زكريا الخطيب فى كلمة الافتتاح ان مساجد مصر جميعها خلف الرئيس السيسي للقضاء على الارهاب والارهابيين مشيرا الى ان الاسلام دين الاعتدال والعدل واعلاء قيمة وحرية الانسان وليس قتل الاخر ومحاولة احداث فوضى فى الابلاد مشددا ان ذلم لم يحدث ولن يحدث مادام الرئيس السيسي قائدنا والجيش والشعب والشرطة يدا واحدة رقال ان قيادتنا الحكيمة اعادت مصر لدورها المحورى والاكثر اهمية فى المنطقة معتبرا ان الدعاه وائمة وخطباء المساجد عليهم الدور الاكبر مشددا على دور الدعاه الذين يعارون للخارج فى توضيح صورة مصر العظيمة بالاماكن المعارون بها ليس حديثا بالسياسة ولكن بتقوى الله وتقديم الدعوة المعتدلة .