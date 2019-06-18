الخميس… آخر فرصة لحجز شقة بالإعلان الـ11 لإسكان محدودي الدخل

تواصل وزارة الإسكان فى بيع كراسات الشروط والتقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والتسجيل على الموقع الإلكتروني “www.shmff.gov.eg”، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى حتى يوم الخميس المقبل 20 يونيو 2019.

وتستمر عملية البيع لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الإلكتروني، نظرًا للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد، نتيجة للتسهيلات الممنوحة فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلًا عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تنفذها مختلف الوزارات.

وتمنح الإسكان 3 مميزات مباشرة لحاجزى الإعلان الـــ11 وهى التسليم الفورى للوحدات بعكس الإعلان السابق له العاشر المقرر تسليم وحداته بعد 3 سنوات، ودعم مالى يصل إلى 40 ألف جنيه للحاجزين بالإضافة لتثبيت سعر الوحدة 90 متر عند 184 ألف جنيه برغم زيادة سعرها بالإعلان العاشر إلى 225 ألف جنيه.

وأكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة قيام الحاجزين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق لإتمام الحجز، مشيرة إلى أنه تم سحب ١٦٣٢٤ كراسة شروط، بجانب قيام ١٠٨٠٧ حاجزين بدفع مقدمات الحجز حتى نهاية الشهر الماضى وبسبب وجود إجازة لعيد الفطر متوقع أن يتقدم عدد اكبر خلال الــ10 أيام المتبقية.

وأضافت عبدالحميد، أنه تم طرح وحدات سكنية بالإعلان جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل فى 9 محافظات بالصعيد، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات الصعيد.