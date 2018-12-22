“الداخلية” تستهدف 65 بؤرة إجرامية.. وتضبط 1087 قطعة سلاح ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، من استهداف 65 بؤرة إجرامية، ونجحت في ضبط 1087 قطعة سلاح ناري، و1672 سلاح أبيض، 1297 قضية مخدرات، 14 تشكيلا عصابيا، وإعادة 20 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع.

وأكدت “الداخلية، أنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال استهداف البؤر الإجرامية

تم استهداف (65) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن “الدقهلية، دمياط، بورسعيد، ضبط خلالها (612 متهما) أسفرت عن الآتي:

ضبط (11) قطعة سلاح ناري.

ضبط (10) قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4078) حكما قضائيا متنوعا.

تنفيذ ( 36) قرار إزالة.

ضبط ( 855) قضية متنوعة.

في مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وورش تصنيعها

-ضبط (١٠٨٧) قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش ، 101 بندقية آلية، 213 بندقية خرطوش ، 83 طبنجة، 689 فرد محلي، 2960 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 1672 قطعة سلاح أبيض).

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، ضُبط بها الآتي (رشاش صوت، 3 طبنجات صوت، 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، أسلحة نارية تحت التصنيع، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

في مجال ضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة

تم ضبط (1297) قضية اتجار في المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1396) متهما وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (136,337كيلو جرام ) .

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (204,369 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,383كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 4,122 كجم) .

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 7,456 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (32,689 كيلو جرام ) .

عدد (5513351) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وذلك على النحو التالى:

(2145) حكم جنائي.

(162926) حكم حبس جزئي ومستأنف.

(247934) حكم غرامة.

(61154) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (14) تشكيلاً عصابياً ضموا (54) متهما، ارتكبوا (58) حادث سرقة متنوع.

في مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها

تم ضبط (20) سيارة مُبلغ بسرقتها.

في مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة

تم كشف غموض ( 45) حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد، تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (58) متهما.

في مجال القضايا المتنوعة

ضبط (266) قضية أحداث.

ضبط (14143) مخالفة مرافق متنوعة.

ضبط (301886) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (6337) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (864 أسطوانة بوتاجاز، 937522 لتر مواد بترولية ، 2024,48 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، ومخالفة مخابز، وسلع غير صالحة للاستهلاك).

ضبط (65990 جنحة سرقة تيار كهربائي، 151 مخالفة شروط التعاقد)، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة في (62950 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد بمبالغ مالية بلغت نحو (46,682,547 جنيهاً) ، تنفيذ (4861) حكم قضائي حبس جزئي، ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت (213,289,171) جنيها جراء ضبط عدد (306607) قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

ضبط عدد من قضايا التهرب الضريبي من أهمها كشف (219) حالة تهرب ضريبي شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وكذا كشف (85) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (510) قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (36) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، (111) قضية تهرب من الجمارك حيث بلغت متحصلات إجمالي القضايا (740,280) جنيه، ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت (7,367,606) جنيه جراء ضبط عدد (6460) قضية تهرب ضريبي مختلفة.

ضبط عدد 9 قضايا في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتهرب الجمركي بلغت مضبوطاتها (18,834,492) جنيه، (868030) عملات أجنبية مختلفة تم ضبطها نقدياً وعدد 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع بلغت مضبوطاتها (90,354,500) جنيه تم ضبطها مستندياً وذلك خلال أسبوع، يشار إلى أنه خلال شهر تم ضبط عدد 12 قضية في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتهرب الجمركي بلغت مضبوطاتها (23,692,482) جنيها، (1,281,815) عملات أجنبية مختلفة تم ضبطها نقدياً، وعدد 30 قضية في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع بلغت مضبوطاتها (228,304,128) جنيها.

ضبط ( 2855 ) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى ( عدد 3 تشكيلات عصابية ).

ضبط ( 471) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية .

ضبط (570) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، ( 1457) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (254) قضية فى مجال حماية منافع الري والصرف ، (263) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، (145) في مجال حماية الملاحة الداخلية ، تنفيذ إزالة (1375) لحالات تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (920) لنش وباخرة سياحية .

ضبط (18) قضية تهريب و (376) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ.

ضبط ( 3237) قضية في مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ).