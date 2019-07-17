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الداخلية تعتمد أكبر حركة تنقلات للشرطة التفاصيل في الخبر

17 يوليو، 2019
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يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال شهر يوليو الجاري، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 25 يوليو 2019، أكبر حركة تنقلات للشرطة وتشمل عددا من مديري الأمن ونوابهم، بالإضافة إلى قيادات الصف الثاني من مديري الإدارات والمصالح، كما تشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.

وننشر أبرز ملامح تلك الحركة وهي الإبقاء على بعض مساعدي الوزير الذين لم يبلغوا السن القانونية، بالإضافة إلى إجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدي وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين. 

وتشهد الحركة عددا كبيرا من والتنقلات والتعيينات في صفوف ضباط الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية طبقا للوائح والقوانين التي تنظمها الإدارة العامة لشئون الضباط، بالإضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم، وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.

ومن المقرر تنفيذ حركة الترقيات، اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من التاريخ ذاته، أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب.

وتعد حركة تنقلات الشرطة السنوية، أكبر حركة إدارية بوزارة الداخلية لتعيين قيادات جديدة في كل المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية.

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