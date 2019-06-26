الدفاع الروسية: رصد 27 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 11 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 16 انتهاكا.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية، مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفيذ خلال الــ 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 315 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.370 طن إلى قرية مظلوم بريف دير الزور.

وأشار البيان إلى أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية ، وما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2523 مركزا.

وأوضح بيان الدفاع الروسية – أيضا – أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا في الوقت الراهن.