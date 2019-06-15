الدكتورة عزيزة السيد رئيسه حي شرق شبرا السابقة تقييم دعوه لسحب الثقة من النائبه ثريا الشيخ .. التفاصيل في الخبر

حصلت الدكتوره عزيزة السيد رئيسه حي شرق شبرا الخيمة السابقة على حكم بالبراءة في التهم الوهمية المرفوعة من بعض نواب حي شرق بعد تصديها لبعض النواب الفاسدين في قضية بيع أراضي شركة الكابلات الكهربائيه المصرية.

بفضلك ربي نصرتني نصر مبين

شكرا أصدقائي لدعمكم بالدعوات والمساندة

براءات في أكثر من قضية تقدم بها بعض النواب وآخرها في 21/5/2019 رفعتها النائبة ثريا الشيخ ضدي والحمد لله براءة نهائية ..

وصدر قرار المحكمة بالموافقة بمخاطبة البرلمان بسحب الثقة من النائبة دعواتكم .لاستكمال مشواري

وحاليا قام المحامي المحترم برفع دعوى تعويض بعشرة مليون جنية تعويض لي للبلاغ الكاذب من النائبة ،،، وكذا قضية أخرى

وحصلت على البراءة أيضا عندما كتبت جريدة الفجر نواب حي شرق كاذبون ،،وأكثر من قضية بفضل الله

وهناك تقرير أيضا بطنطا للمطالبة بسحب الثقة من برلماني آخر،،

سبحان الله أشعلت الحرب من جديد النائبة ثريا الشيخ وفتحت النار على الكثير

ألف شكر للمستشار رضا عبدربه الذي تحمل جميع القضايا بدون مقابل هدية منه لي نيابة عن كل حي شرق

شكرا للقضاء المصري المحترم