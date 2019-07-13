الدكتور أحمد خميس أحمد إبراهيم شتيه مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب – جامعة دمنهور (في سطور)

البحيرة : سعيد شتا

الاسم / أحمد خميس أحمد إبراهيم شتيه

تاريخ الميلاد / 19 / 12/1983م

التدرج الوظيفى والمهنى :

معيد بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور

مدرس مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب جامعة دمنهور

مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب – جامعة دمنهور

التدرج العلمى :

تاريخ الحصول على الماجستير 2010

تاريخ الحصول على الدكتوراه 2016

موضوع الماجستير » مقاصد التنزيل في آي القرآن الكريم بين المكي والمدني « إشراف / أ.د/ حلمي علي مرزوق – أد/ الشحات السيد زغلول .

موضوع الدكتوراه » التأصيل الشرعي للتصوف دراسة تحليلية في ضوء الكتاب والسنة « إشراف : أ.د/ حسن السيد حامد خطاب .

الشهادات العلمية الحاصل عليها :

1- ليسانس آداب بتقدير جيد جدًا- قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور 2004م

2- درجة الماجستير في الآداب – قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور – 2010

3- درجة الدكتوراه في الآداب – قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب بشبين الكوم – جامعة المنوفية – 2016م

الدورات التدريبية الحاصل عليها :

– دورة ( الاتصال الفعال ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور .

– دورة ( التدريس الفعال ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور .

– دورة ( أساليب البحث العلمي ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور -2016م .

– دورة ( معايير الجودة في العملية التدريسية ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية .

– دورة ( معايير الجودة في العملية التدريسية ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية .

– دورة ( النشر الدولي للبحوث العلمية ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .

– دورة ( إدارة الأزمات والكوارث ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .

– دورة ( اتخاذ القرارات وحل المشكلات ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .

– دورة ( التعليم الألكتروني ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .

– دورة ( مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2011م.

– دورة ( مهارات العرض الفعال ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2011م .

– دورة ( أخلاقيات البحث العلمي ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2011م.

– دورة ( TOEFEL ITP ) من المركز الكندي – شبين الكوم .

– دورة ( ICDL) .

المؤلفات :

1- ( قطوف الجنان في علوم القرآن ) – مكتبة الوادي 2017 .

2- ( التعريف بعلوم الحديث الشريف ) – مكتبة الوادي 2017م .

3- ( التمهيد في مناهج تفسير الكتاب المجيد ) – مكتبة الوادي 2017م .

4- ( التعرف إلى مذهب أهل التصوف ) – مطبعة الروضة 2011م .

5- ديوان شعر بعنوان ( رسائل الروح ) 2019م .

الأنشطة وعضوية اللجان :

1) عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة للعام

2) عضو معيار القيادة والحوكمة – وحدة ضمان الجودة بكلية /الآداب – جامعة دمنهور . 2017/2018م .

3) أمين مجلس قسم اللغة العربية وآدابها للعام 2017/2018م

4) عضو بلجنة المعامل – 2019م .

5) عضو بلجنة توزيع القاعات والمدرجات – 2018م

6) عضو لجنة الكنترول المركزي 2018/2019م

المشاركة في مؤتمرات علمية :

– المشاركة في مؤتمر كلية الآداب الأول للعلوم الإنسانية ببحث بعنوان ( التصوف السني في مصر ودور المدارس الصوفية في محافظة البحيرة ) .

– المشاركة في تنظيم مؤتمر كلية الآداب الأول للعلوم الإنسانية بتقديم المؤتمر ضمن اللجنة التنظيمية .

– عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر كلية الآداب عن ( الدراسات القبطية ) 2019م .

– عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر ( متحدي الإعاقة ) الذي أقامته كلية الآداب – جامعة دمنهور بتاريخ 22/11/2018م

المقررات التى قمت بتدريسها :

مناهج تفسير القرآن الكريم

علوم القرآن الكريم

النصوص القرآنية والتفسير

علوم الحديث

النصوص الأوربية والترجمة

الحضارة الإسلامية

علم القافية

إشراف مشترك على رسائل علمية :

– مشرف مشارك مع أد/ محمد محمود أبو علي على رسالة الطالبة ( صفاء أحمد النجار ) – قسم اللغة العربية وآدابها بعنوان : ( رمزية الحيوان عند إخوان الصفا ) .

– مشرف مشارك مع أد/ عصام كمال المصري على رسالة الطالب ( أحمد محمد عبيد ) – قسم الفلسفة .

أنشطة جامعية :

– منسق لمبادرة جامعة دمنهور لمكافحة الشائعات للعام 2019 م .

– عضو لجنة حساب البحوث بالجامعة 2019م .

حلقات تليفزيونية وإذاعية :

– حلقة عن ( الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ) القناة الخامسة 2016 م .

– حلقة عن ( اللغة العربية وأهميتها ) القناة الخامسة 2017م .

– حلقة عن ( فريضة الحج ) القناة الخامسة 2017م .

– حلقة عن ( الإسراء والمعراج ) القناة الخامسة – 2018م

– حلقة عن ( اللغة العربية وعيدها ) القناة الخامسة 2017م .

– 3حلقات عن أعلام القراء ) القناة السادسة 2019م

– حلقة عن ( تنمية الذات من منظور إسلامي ) 2019م .

– ممثلا لجامعة دمنهور في حوار على القناة السادسة 2019م

– حلقة عن ( الفكر الوسطي ) القناة الخامسة – 2019م .

– حلقة عن ديواني الشعري ( رسائل الروح ) القناة الخامسة 2019م .

– حلقة عن ( السيرة الذاتية لي ) – القناة الخامسة – 2017م .

– حلقة عن ( الصيام ) القناة الخامسة 2018م

– 4 حلقات ببرنامج ( هذا هو الإسلام ) – إذاعة القرآن الكريم – 2012م

ندوات :

– إلقاء ندوة بنادي أدب شبراخيت عن ( التوجيه الأسري ) – 2019م .

– إلقاء ندوة بنادي أدب شبراخيت عن ( الأدب الصوفي ) – 2019 .

– إلقاء ندوة بقسم الفلسفة – كلية الآداب جامعة دمنهور عن ( الفلسفة والتصوف ) – 2019م .

– المشاركة في ندوة شعرية ببيت ثقافة الرحمانية – 2018م .

– ألقاء ندوة عن المولد النبوي الشريف – كلية الآداب جامعة دمنهور – 2017م

مقالات صحفية :

– مقال