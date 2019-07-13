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الدكتور أحمد خميس أحمد إبراهيم شتيه مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب – جامعة دمنهور (في سطور)
الدكتور أحمد خميس أحمد إبراهيم شتيه مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب – جامعة دمنهور (في سطور)
البحيرة : سعيد شتا
الاسم / أحمد خميس أحمد إبراهيم شتيه
تاريخ الميلاد / 19 / 12/1983م
التدرج الوظيفى والمهنى :
معيد بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور
مدرس مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب جامعة دمنهور
مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب – جامعة دمنهور
التدرج العلمى :
تاريخ الحصول على الماجستير 2010
تاريخ الحصول على الدكتوراه 2016
موضوع الماجستير » مقاصد التنزيل في آي القرآن الكريم بين المكي والمدني « إشراف / أ.د/ حلمي علي مرزوق – أد/ الشحات السيد زغلول .
موضوع الدكتوراه » التأصيل الشرعي للتصوف دراسة تحليلية في ضوء الكتاب والسنة « إشراف : أ.د/ حسن السيد حامد خطاب .
الشهادات العلمية الحاصل عليها :
1- ليسانس آداب بتقدير جيد جدًا- قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور 2004م
2- درجة الماجستير في الآداب – قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور – 2010
3- درجة الدكتوراه في الآداب – قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب بشبين الكوم – جامعة المنوفية – 2016م
الدورات التدريبية الحاصل عليها :
– دورة ( الاتصال الفعال ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور .
– دورة ( التدريس الفعال ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور .
– دورة ( أساليب البحث العلمي ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور -2016م .
– دورة ( معايير الجودة في العملية التدريسية ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية .
– دورة ( معايير الجودة في العملية التدريسية ) من مركز تنمية القدرات – جامعة الإسكندرية .
– دورة ( النشر الدولي للبحوث العلمية ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .
– دورة ( إدارة الأزمات والكوارث ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .
– دورة ( اتخاذ القرارات وحل المشكلات ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .
– دورة ( التعليم الألكتروني ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2016م .
– دورة ( مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2011م.
– دورة ( مهارات العرض الفعال ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2011م .
– دورة ( أخلاقيات البحث العلمي ) – مركز تنمية القدرات – جامعة دمنهور – 2011م.
– دورة ( TOEFEL ITP ) من المركز الكندي – شبين الكوم .
– دورة ( ICDL) .
المؤلفات :
1- ( قطوف الجنان في علوم القرآن ) – مكتبة الوادي 2017 .
2- ( التعريف بعلوم الحديث الشريف ) – مكتبة الوادي 2017م .
3- ( التمهيد في مناهج تفسير الكتاب المجيد ) – مكتبة الوادي 2017م .
4- ( التعرف إلى مذهب أهل التصوف ) – مطبعة الروضة 2011م .
5- ديوان شعر بعنوان ( رسائل الروح ) 2019م .
الأنشطة وعضوية اللجان :
1) عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة للعام
2) عضو معيار القيادة والحوكمة – وحدة ضمان الجودة بكلية /الآداب – جامعة دمنهور . 2017/2018م .
3) أمين مجلس قسم اللغة العربية وآدابها للعام 2017/2018م
4) عضو بلجنة المعامل – 2019م .
5) عضو بلجنة توزيع القاعات والمدرجات – 2018م
6) عضو لجنة الكنترول المركزي 2018/2019م
المشاركة في مؤتمرات علمية :
– المشاركة في مؤتمر كلية الآداب الأول للعلوم الإنسانية ببحث بعنوان ( التصوف السني في مصر ودور المدارس الصوفية في محافظة البحيرة ) .
– المشاركة في تنظيم مؤتمر كلية الآداب الأول للعلوم الإنسانية بتقديم المؤتمر ضمن اللجنة التنظيمية .
– عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر كلية الآداب عن ( الدراسات القبطية ) 2019م .
– عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر ( متحدي الإعاقة ) الذي أقامته كلية الآداب – جامعة دمنهور بتاريخ 22/11/2018م
المقررات التى قمت بتدريسها :
مناهج تفسير القرآن الكريم
علوم القرآن الكريم
النصوص القرآنية والتفسير
علوم الحديث
النصوص الأوربية والترجمة
الحضارة الإسلامية
علم القافية
إشراف مشترك على رسائل علمية :
– مشرف مشارك مع أد/ محمد محمود أبو علي على رسالة الطالبة ( صفاء أحمد النجار ) – قسم اللغة العربية وآدابها بعنوان : ( رمزية الحيوان عند إخوان الصفا ) .
– مشرف مشارك مع أد/ عصام كمال المصري على رسالة الطالب ( أحمد محمد عبيد ) – قسم الفلسفة .
أنشطة جامعية :
– منسق لمبادرة جامعة دمنهور لمكافحة الشائعات للعام 2019 م .
– عضو لجنة حساب البحوث بالجامعة 2019م .
حلقات تليفزيونية وإذاعية :
– حلقة عن ( الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ) القناة الخامسة 2016 م .
– حلقة عن ( اللغة العربية وأهميتها ) القناة الخامسة 2017م .
– حلقة عن ( فريضة الحج ) القناة الخامسة 2017م .
– حلقة عن ( الإسراء والمعراج ) القناة الخامسة – 2018م
– حلقة عن ( اللغة العربية وعيدها ) القناة الخامسة 2017م .
– 3حلقات عن أعلام القراء ) القناة السادسة 2019م
– حلقة عن ( تنمية الذات من منظور إسلامي ) 2019م .
– ممثلا لجامعة دمنهور في حوار على القناة السادسة 2019م
– حلقة عن ( الفكر الوسطي ) القناة الخامسة – 2019م .
– حلقة عن ديواني الشعري ( رسائل الروح ) القناة الخامسة 2019م .
– حلقة عن ( السيرة الذاتية لي ) – القناة الخامسة – 2017م .
– حلقة عن ( الصيام ) القناة الخامسة 2018م
– 4 حلقات ببرنامج ( هذا هو الإسلام ) – إذاعة القرآن الكريم – 2012م
ندوات :
– إلقاء ندوة بنادي أدب شبراخيت عن ( التوجيه الأسري ) – 2019م .
– إلقاء ندوة بنادي أدب شبراخيت عن ( الأدب الصوفي ) – 2019 .
– إلقاء ندوة بقسم الفلسفة – كلية الآداب جامعة دمنهور عن ( الفلسفة والتصوف ) – 2019م .
– المشاركة في ندوة شعرية ببيت ثقافة الرحمانية – 2018م .
– ألقاء ندوة عن المولد النبوي الشريف – كلية الآداب جامعة دمنهور – 2017م
مقالات صحفية :
– مقال