الدوحة: نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز

أعربت الدوحة عن قلقها من الأحداث الجارية في منطقة مضيق هرمز، وما سبقها من أحداث تمس الملاحة البحرية إقليميا ودوليا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: “نتابع في دولة قطر بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء، ونؤكد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل”.

وأضافت: “وفي الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث”.