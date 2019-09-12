الدولار يقترب من سعر الـ 15 جنيه.. والخبراء يكشفون الأسباب

واستمرت اسعار الدولار في نزيف الخسائر أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الخميس، وسط تحسن فى أداء الاقتصاد المصري بعد عمليات الاصلاح الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين الاجانب.

خسائر الدولار في أسبوع :

وأظهرت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي تسجيلة خسائر بقيمة 5 قروش خلال تعاملات هذا الأسبوع؛ ليصل بنهاية اليوم الخميس إلى 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع بعدما كان قد سجل يوم الأحد الماضي 16.42 جنيه للشراء ونحو 16.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف الدولار تراجعات بباقي البنوك بقيمة تراوحت بين 3 إلى 4 قروش على مدار تعاملات الأسبوع؛ ليسجل بنهاية تعاملات اليوم الخميس 16.51 جنيه للشراء ببنك التعمير والأسكان وهو أعلى سعر للشراء بالبنوك و16.61 جنيه للبيع، بينما سجل 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع في بنك مصر ايران، وبنك عودة، وبنك المصري الخليجي، وبنك الاهلي اليوناني، وبنك البركة، وبنك مصر، والبنك الأهلى وبنك قناة السويس.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولى إلى 16.35 جنيه للشراء و16.45 جنيه للبيع، وقدم المصرف المتحد أقل سعر لبيع الدولار عند 16.44 جنيه بينما عرض سعر الشراء عند 16.34 جنيه.

أسباب تراجع اسعار الدولار :