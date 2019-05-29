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الدولار يواصل ضرب الأرقام القياسية في التراجع أمام الجنيه المصري

30 مايو، 2019
858 أقل من دقيقة
تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك
واصل الدولار التراجع أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليكمل سلسلة التراجعات التي بدأها مع بداية الأسبوع الجاري.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر
16.80 جنيها للشراء
16.90 جنيها للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي
16.80 جنيها للشراء
16.90 جنيها للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.76 جنيها للشراء
16.86 جنيها للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.76 جنيها للشراء
16.86 جنيها للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.76 جنيها للشراء
16.86 جنيها للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.77 جنيها للشراء
16.87 جنيها للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.78 جنيها للشراء
16.88 جنيها للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
16.79 جنيها للشراء
16.89 جنيها للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
16.79 جنيها للشراء
16.89 جنيها للبيع
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