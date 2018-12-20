الدولة تستعين بحزب مستقبل وطن كحزب لها دون إعلان رسمى :

كتب : كامل السيد

فى العالم الديمقراطى الرئيس ينتمى لحزب حتى لو جمد عضويته أو إستقال فترة توليه الرئاسة لدواع دستورية أو قانونية لما له من أهمية فى إدارة شئون البلاد والعباد لكن السيسي يرى أن تأسيسه لحزب وهو على قمة السلطة كمن يلف حبلا حول رقبته نتيجة تجارب مصرية سابقة ، وإستمراره فى الحكم أكد له أهمية إعتماده على كيان سياسى فكانت تجربة دعم مصر التى نشطت بشكل محدود الحياة السياسية المصرية لوجود كوادر سياسية بها من ذوى الخبرة وكان ذلك واضحا أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية وإنتخابات اللجان بالبرلمان والتنسيق فى تقديم مشروعات القوانين والبيانات السياسية التى صدرت عنها وتوقف دعم مصر أو بالأحرى صرفت الدولة نظرها عنه لوجود عوائق دستورية وقانونية أمام تحوله إلى حزب سياسى خلال فترة البرلمان الحالى فكان البديل حزب مستقبل وطن القائم والجاهز حيث سعت الدولة لمعالجة عدم الخبرة السياسية الكافية ونقص الكوادر السياسية به فوده ببعض الكوادر السياسية الجاهزة من أحزاب أخرى كالوفد والمصريين الأحرار وبعض الشخصيات المستقلة مما أثار خلافات حادة داخل مستقبل وطن لتولى بعض هذه الطيور المهاجرة بعضا من المواقع القيادية الهامة فى الحزب تفضيلا لهم على أبناء الحزب الأصليين .

ولأهمية وجود حزب يعاون الرئيس فى عمله وقع الإختيار الرسمى على حزب مستقبل وطن والذي تتعمد الدولة إظهار دعمها العلنى له حيث يتم دعوته كحزب وحيد لحضور زيارات بعض الوزراء لبعض المحافظات ويحضر بعض المحافظين ومدراء الأمن ( الدولة الرسمية ) افتتاحات بعض مقرات الحزب وبعض الإحتفالات تتم فى مقرات رسمية حكومية كرسالة من الدولة للمسئولين وللجماهير بأن حزب مستقبل وطن هو حزب السلطة .

لذا يتسارع الراغبين فى ذهب السلطان إلى الإنضمام لهذا الحزب الذى لن يستطيع تلبية رغبات أعضائه فى عضوية البرلمان والمحليات القادمتين مما سينتج عنه صراعا آخر يؤدى إلى إنقسامات وإنشقاقات جديدة خصوصا مع عدم وضوح أو بالأحرى وجود معايير للإختيار سوى رضاء جهاز سيادى ، ولاتوجد فيه إنتخابات داخلية بل مواقعه كلها بالتعيين .

وتجربة الحكومات المتعاقبة منذ تجربة مصر الأخيرة منذ عودة التجربة الحزبية تؤكد إعتماد الحكومة التعددية الحزبية الصورية بينما هى فى الحقيقة تعتمد على الحزب الواحد المندمج فى أجهزة الدولة وبالتالى ضعف الحياة السياسية وعدم إمكانية تداول السلطة فى مصر من خلال إنتخابات حرة ديموقراطية .

علما بأنه ستكون الغلبة البرلمانية والمحلية القادمتين لحزب مستقبل وطن مع مراضاة بعض الأحزاب والمستقلين بباقى المواقع القليلة فى إطار المرضى عنهم حيث تصدر بعض الإشارات الأخرى لأحزاب أخرى مرضى عنها كأحزاب أقلية غير منسية لزوم تجميل الواجهة السياسية .

مرتبط