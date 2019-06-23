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الرئاسة تعلن تفاصيل لقاء السيسي مع مدبولي ووزراء المالية والداخلية والبترول

23 يونيو، 2019
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

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