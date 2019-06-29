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الرئيس الروسى بوتين يتسبب فى موجة هائلة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى

29 يونيو، 2019
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الرئيس الروسى بوتين يتسبب فى موجة هائلة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى
انتشرت موجة هائلة من السخرية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بسبب شرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مأدبة العشاء في قمة العشرين من القدح “المج” الخاص به والذي جلبه معه من موسكو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القدح “المج” الخاص به خلال مأدبة عشاء رسمية في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان، مما أثار النكات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعية والتكهنات بأن الزعيم الروسي يعاني من جنون العظمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو بوتين، الذي يتربع على سدة الحكم منذ ما يقرب من عشرين عامًا، يشرب من القدح الأبيض الخاص به بينما يشرب قادة آخرون من أكواب النبيذ العادية.

وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين لوكالة أنباء ريا نوفوستي، أن الرئيس يشرب الشاي باستمرار من هذا الترمس الأبيض.

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