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الرئيس السيسى يصدر قرار بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائب عام

12 سبتمبر، 2019
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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما ، اليوم الخميس .
جاء تعيين الصاوي خلفا للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي ولايته خلال أيام.
وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى
ثلاثة مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، وعلى رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم.

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