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الرئيس السيسي: لا يمكن خداع المصريين

27 سبتمبر، 2019
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن عقب مشاركته في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.
وأدلى الرئيس السيسي بتصريحات، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، وحشود المواطنين التي استقبلته أمام المطار لدى وصوله، قائلا:
– مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق.
– يوم ما هطلب التفويض الناس هتنزل بالملايين

هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع.
– الشعب المصرى أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع.
– مصر بلد قوي بالمصريين والإعلام له دور كبير في توعية المواطنين.
– خدوا بالكم هناك قوى شر تحاول استهدافكم والنيل من إرادتكم.
– هى حرب بينا وبينهم.. مصر مكانها كبير قوى ومكانة مصر بشعبها.
– الشعب المصرى أصبح واعيا.. ولن يلتفت لمن يحاولون تزييف الواقع
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