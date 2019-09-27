الرئيس السيسي: لا يمكن خداع المصريين

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن عقب مشاركته في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.

وأدلى الرئيس السيسي بتصريحات، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، وحشود المواطنين التي استقبلته أمام المطار لدى وصوله، قائلا:

– مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق.