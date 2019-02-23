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الرئيس السيسي يستقبل العاهل السعودي لدى وصوله شرم الشيخ

23 فبراير، 2019
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى وصوله إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.

ورحب الرئيس السيسي، ترحيبا بالغا أثناء استقباله للعاهل السعودي، ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ غدا، الأحد، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”، وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

ومن المنتظر أن يحضر القمة العربية الأفريقية في شرم الشيخ 50 رئيس دولة وملكا ورئيس حكومة عربية وأفريقية وأوروبية؛ إذ صرح سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة بـأن 24 رئيسا ورئيس وزراء من أصل 28 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبي سيحضرون لشرم الشيخ هذا الأسبوع لحضور القمة الأولى لدول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

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