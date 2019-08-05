الرئيس السيسي يصف انفجار معهد اﻷورام بانه عمل إرهابي جبان

كتبت منى توفيق

وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي اﻷنفجار الذي وقع امام معهد اﻷورام بأنه عمل إرهابي جبان مؤكدا ان مصر بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة اﻹرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره وكتب الرئيس السيسي على تويتر اتقدم بخالص التعازي للشعب المصري وﻷسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث اﻹرهابي واؤكد على ان الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة اﻹرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره ومسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم .

وفي صباح اليوم اﻷثنين اعلنت وزارة الصحة الى ارتفاع عدد القتلى الى 20 قتيلا واصابة 47 مصابا في انفجار امام معهد لﻷورام في منطقة المنيل وسط القاهرة لافتا انه تم اجلاء وتحويل 54 من مرضى معهد اﻷورام الى مركز اخرى موضحا ان هناك ثلاث حالات حرجة موجودة بالرعاية المركزية بمعهد ناصر وباقي الحالات تنوعت اصاباتهم بين بسيطة الى متوسطة بالاضافة الى حالات الحروق بدراجات مختلفة ومن جهتها اكدت وزارة الداخلية ان احدى السيارات في حادث التصادم امام معهد اﻷورام القومي تسير عكس اتجاه الطريق وكانت مفخخة ومعدة لتنفيذ عملية إرهابية متهمة حركة حسم اﻹرهابية بتجهيز هذه السيارة الملغومة معلنة انها تقوم بمداهمات واسعة لملاحقة منفذي تفجير معهد اﻷرام

واكدت شهود عيان تحطم 10 سيارات امام معهد اﻷورام نتيجة اﻷنفجار وتطاير الجثث واشلاء الضحايا في نهر النيل

وفي ذات السياق امر النائب العام فريقا من نيابة جنوب القاهره الكلية بالتوجة الى موقع الحادث واجراء المعاينة الﻷزمة للوقوف على اسباب وكيفية الحادث