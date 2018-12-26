الرئيس السيسي يفتتح مشروع الإسكان “بشاير الخير2” بالإسكندرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشروع “بشائر الخير 2” وهو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 وحدات سكنية فى مشروع إسكان بشاير الخير 2، بمحافظة الإسكندرية، كما شاهد فيلما تسجيليا من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مدينة بشاير الخير 2، ومراحل إنشاء وتطوير المرحلة الثانية بمنطقة غيط العنب فى محافظة الإسكندرية.

و”بشائر الخير 2″ هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.

ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.