الرئيس السيسي يلتقي نظيره الجزائري بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية له.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس بن صالح توجه بالتهنئة إلى الرئيس على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، معرباً عن شكره وامتنانه العميق لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلاً عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

وأضاف راضي، أن الرئيس أشاد بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلاً عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به، وأعرب عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيراً إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

وأضاف راضي أن الرئيس بن صالح استعرض تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيراً إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقاً للمسلك الدستوري.

وأكد الرئيس علي الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، وبدون التدخل في شئونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنياً كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.