الرقابة الإدارية تقوم بحملة تطهير واسعة على مستوى الجمهورية

القبض علي موظفين بالأقصر القليوبية والإسكندرية وإختلاسات بالملايين

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار الضربات الإستباقية لمحاربة الفاسدين والحفاظ علي المال العام وفي إطار الحملات التي يقوم بها رجال الرقابة الإدارية على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم الإستيلاء على المال العام فقد ألقت الرقابة الإدارية القبض علي

أربعة أفراد يتزعمهم محامي تخصصت في الإستيلاء على أملاك الدولة بمنطقة أرمنت بمحافظة الأقصر وقيامها بعرض رشوة قيمتها 2 مليون جنية على مدير الشغالات لتسهيل الإستيلاء على قطعة أرض مساحته 8400 م قيمتها 12 مليون جنية

كما تم القبض علي أمين خزينة شركة مافيش الأدوية لقيامه لإختلاسهم 1.5 مليون جنية من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة ابنك تنمية الصادرات

كما تم القبض على مدير الشئون التجارية وأمن الخزينة واحصل مالي بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع شبرا الخيمة لإختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنية من أموال الشركة وذلك بتزوير مستندات ودفاتر تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني

كما تم القبض على موظف إداري وأخر بإدارة المنارة التعليمية بالإسكندرية وذلك لتقاضيهما رشوة مقابل إنهاء إجراءات تحويل طالبين خارج الإدارة