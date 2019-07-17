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الرقابة الإدارية تلقى القبض على امين الخزنه بشركة مفيس للأدوية لاختلاس مبلغ كبير

17 يوليو، 2019
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الرقابة الإدارية تلقى القبض على امين الخزنه بشركة مفيس للأدوية لاختلاس مبلغ كبير

اختلاس مليون ونصف جنية اليوم من شركة ممفيس للأدوية ، قام امين الخزنه ويدعي حسين باختلاس مليون ونصف جنية من خزينة شركة ممفيس للأدوية
وعلي الفور توجهت الرقابة الإدارية الي مقر الشركة بشارع السواح بالاميرية وقامت بالتحقيق معة في هذا الموضوع المنسوب اليه وتبين من جرد الخزينة ان هناك عجز مليون ونصف جنية لم يتم توريدهم الي البنك في رصيد الشركة وغير موجودين بخزينة الشركة وباستكمال الجرد علي خزينة الشركة تبين عجز ١٦ الف جنية اخري، من جانبها امهلت الرقابة الإدارية المدعو حسين ٤٨ ساعة لاعادة المبلغ المختلس الي خزينة الشركة.

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