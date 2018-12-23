الزمالك انهار في 3 دقائق.. تراجع المستوى سر الفوز المعنوي للقطن التشادي

تغلب فريق القطن التشادي على الزمالك بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد أديس أبابا فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض رغم الخسارة فى لقاء الإياب الى دور الـ 32 الأول فى بطولة كأس الكونفدرالية بنتيجة اللقاءين 7/ 2 لصالح الزمالك.

الزمالك بدأ اللقاء بمحاولات هجومية سدد خلالها محمد إبراهيم الكرة قوية تعلو عارضة الحارس التشادى وفى الدقيقة الثالثة اضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد سقوط الثنائى فرجانى ساسى وابراهيم حسن.

واتسم اللقاء بعديد الإصابات التى لحقت بلاعبي القلعة البيضاء جراء أرضية الملعب السيئة وخرج على أثرها التونسي حمدى النقاز ونزل بدلا منه حازم إمام لتنشيط الجبهة اليمنى.

أهدر الفريق الأبيض العديد من الفرص الحقيقية عبر الكونغولى كاسونجو ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالمنعم كهربا ولم يستفد من تواضع مستوى المنافس فى تسجيل أية أهداف على ملعبه ووسط جماهيره.

شهدت بداية الشوط الثانى هجمات زملكاوية على استحياء رغم الاستحواذ على الكرة ونجح الفريق المنافس فى استغلال حالة التراجع لدفاعات الأبيض وتلقت شباك عماد السيد حارس المرمى هدفين فى ثلاث دقائق فى اللحظات القاتلة لتمنح القطن التشادى فوزا معنويا.