الزمالك في مواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري في كأس مصر اليوم

يلتقيق الأول بنادي الزمالك، نظيره مع الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري والتأهل إلى نهائي البطولة لحصد البطولة المفضلة.

وأعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري وضمت القائمة:

فى حراسة المرمى: محمد عواد – محمد ابو جبل.

فى خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش.

فى خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبد الرزاق شيكابالا – يوسف اوباما – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – امام عاشور.

في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد.

وكان الزمالك تأهل إلى مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد.

في المقابل تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، وسموحة بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من البطولة.