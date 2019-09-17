الزمالك يتسلم تذاكر السوبر.. ومفاجأة للجماهير البيضاء

يتسلم نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تذاكر مباراة السوبر أمام الأهلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة في ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة تذاكر المباراة للزمالك بعد أن قررت الجهات الأمنية حضور الجماهير المباراة، بعد غياب طويل عن القمة بين القطبين.

وأكد مرتضى منصور رئيس “الأبيض” أن تذاكر السوبر سيتم بيعها في منافذ النادي، ولن تقتصر على أعضاء الجمعية العمومية للزمالك، كما كان معتادًا في الفترة الماضية.

وكان الزمالك أعلن تعاقده مع شركة “تذكرتي” لبيع تذاكر مبارياته، لكن سيكون ذلك مع انطلاق بطولة الدوري بداية من مباراة الفريق في الجولة الأولي أمام الاتحاد السكندري.