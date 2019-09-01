الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندري بهدف ويتأهل لنهائي كأس مصر

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر .

وامتدت المباراة للوقت الإضافي بعد نهاية وقتها الأصلي وشوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها الزمالك في الوقت الإضافي بهدف دون رد سجله مصطفى محمد ليقود الفريق للتأهل لنهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية والتي يحمل لقبها نادي الزمالك .

وبدأ الزمالك اللقاء المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم

وظهر الهدوء والتحفظ على كلا الفريقين في الدقائق الأولى من عمر المباراة وحاول الزمالك تمرير كرات قصيرة بوسط الملعب لفتح ثغرات بدفاع الاتحاد وانطلق عبدالله جمعة في أول هجمة من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية يرتقي عليها أوناجم برأسية لكنها تصل ضعيفة في يد الحارس عماد السيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وهجمة جديدة للزمالك في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من النقاز تصل لبن شرقي على حدود المنطقة ليمررها لأوباما داخل المنطقة يسددها بيسراه لكنها تمر بجوار القائم .

ورد الاتحاد بعرضية من بناهيني من الجهة اليسرى اصطدمت في قدم طارق حامد من على حدود منطقة الست ياردات كادت أن تخادع عواد لكنه أمسك بها بنجاح بعدها استقبل عبدالله جمعة كرة مرتدة من دفاعات الاتحاد ليتوغل على حدود المنطقة ويسددها لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 13 من عمر المباراة

وعاد الزمالك ليواصل هجماته وعرضية من شيكابالا تمر من أمام عماد السيد حارس الاتحاد لم تجد من يتابعها من لاعبي الزمالك ليشتتها مدافعي الاتحاد الى وسط الملعب وبعدها عرضية رائعة من حمدي النقاز في الجهة اليمنى أنهاها بتمريرة عرضية وصلت إلى عمر السعيد الذي سددها مباشرة لكن أبعدها دفاع الاتحاد السكندري بنجاح .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بثاني تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من أوناجم ليغير الفريق طريقة اللعب ويهاجم برأسي حربة .

وتشهد الدقيقة 70 فرصة جديدة للزمالك بعد عرضية تمر من أمام مرمى الاتحاد تصل عند شيكابالا يسددها بيسراه لكن عماد السيد يخرج من مرماه ويتصدى للكرة .

ويكثف الزمالك من هجماته وكرة طولية تصل لمصطفى محمد الذي سدد الكرة بركلة مقصية مرت ضعيفة ووصلت إلى شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى الذي سدد الكرة لكن تألق عماد السيد وأبعدها ببراعة.

ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها شيكابالا ويرسلها عرضية وخروج خاطئ من عماد السيد حارس الاتحاد يقابلها مصطفى محمد براسه لكن الكرة تخرج بجوار المرمى إلى خارج الملعب في الدقيقة 73 من عمر المباراة .