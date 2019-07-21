الزمالك يتفوق على الجونة في تاريخ اللقاءات

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على التشكيل شبه الرسمى للقاء الجونة، في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساءً بالجونة، فى المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدورى.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي

أمامهما: إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: عمر السعيد

ويبحث الفارس الأبيض عن النقاط الثلاث للإبقاء على آماله في التتويج بالدورى، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.

ويتفوق أبناء ميت عقبة في مبارياتهم ضد الجونة، حيث التقيا 8 مرات، حقق الزمالك الفوز في 4 مرات، وفاز الجونة مرة وحيدة وتعادلا 3 مرات، وأحرز الزمالك 11 هدفا بينما أحرز الفريق الساحلي 5 أهداف.

آخر مباراة جمعت بينهما كانت في الدور الأول هذا الموسم وفاز الزمالك 3-0، وأحرز الأهداف فرجاني ساسي وعمر السعيد وكهربا.

الفوز الوحيد للجونة كان في موسم 2010-2011 وفاز بهدفين مقابل هدف، وتسبب هذا الفوز في حرمان الزمالك من صدارة الدورى.