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الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

27 ديسمبر، 2018
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كشف مسوؤلو نادي الزمالك التحدي مع الأهلي في صفقة محمود مرعي مدافع فريق وادجلة تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

وينافس نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي بعد الدخول مفاوضات قوية مع محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأبيض.

وأرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا رسميًا لوادي دجلة، تطلب فيه ضم محمود مرعي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

واستفسر نادي الزمالك من نظيره دجلة عن الشروط المالية لمسؤولي وادي دجلة، من أجل بدء التفاوض المالي للحصول على خدمات اللاعب.

ويتمتع محمود مرعي باهتمام خاص من جانب الأهلي، لترميم دفاع القلعة الحمراء في الميركاتو المقبل ، خاصة أن اللاعب وقع لمدة 4 مواسم ونصف مع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأحمر.

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