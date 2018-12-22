الزواوى يجتمع بمديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات المشتركة والمركزية لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة

البحيرة : سعيد شتا

اجتمع اليوم المهندس / محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة برؤساء الجمعيات المشتركة ومديرى الإدارات الزراعية ورئيس الجمعية المركزية بحضور المهندس / ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة والمهندس / خالد البولاقى مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى ، وذلك لمناقشة التعليمات الخاصة بمنظومة إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة من خروجها من المصنع حتى وصولها للجمعية الزراعية ، وأكد وكيل وزارة الزراعة ان تعليمات المهندس / احمد عبد الله مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى واضحة وصريحة وعلى الجميع تنفيذ تلك التعليمات وهى .



يتم عمل عدد 2 باركود ( ختم ) لكل جمعية ( دائرى ـ بارز ـ مضغوط ـ الجزء العلوى اسم الجمعية ـ الجزء الأوسط الباركود ـ الجزء السفلى ( كلمة مدير الجمعية أو أمين المخزن ) على ان تكون مسئولية تنفيذ تصنيع الأختام هى الجمعية التعاونية الزراعية المركزية ، ويتم تسليم الباركود للجمعية المركزية رسمى وموافاة الإدارة المركزية بصورة من محضر التسليم ، وبعد الانتهاء من عمل الباركود يتم تسليمها بمحضر استلام لكل من أمين المخازن ومدير الجمعية ، يتم ختم بوليصة الشحن بعدد 2 الباركود مدير الجمعية ـ أمين المخازن بجانب خاتم رئيس الجمعية ، ويتم استقرار الأسمدة بالمخزن 24 ساعة قبل الصرف ويتم عمل محضر فحص ويرسل للجمعية المركزية لارسالة للجمعية العامة ، تشكل لجنة الفحص من أمين المخزن أو مدير الجمعية ورئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ومفتش التعاون ومندوب من الإدارة الزراعية ويصدر بتشكيل هذة اللجنة أمر أدارى بكل مركز ، يتم تنفيذ البرنامج الشهرى للأسمدة بالكامل على ان تكون مسئولية توفير المخازن للأسمدة هو مجلس إدارة الجمعية مع موافاة الإدارة المركزية بصورة من البرنامج الشهرى للأسمدة كل شهر حتى يتسنى لنا المتابعة والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المديريات مع موافاة الإدارة المركزية ببيان يومى للأسمدة حتى نتمكن من متابعة نسب تغطية الاحتياجات للمحافظة وعمل توازن بين المحافظات ويتم موفاة الإدارة المركزية بمشاكل التطبيق بعد ذلك للعرض على اللجنة التنسيقية للأسمدة لاتخاذ قرار بشأنها