الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

لا يوجد جريمة كاملة لابد من أن يترك الجانى خيط رفيع يقود إلى الحقيقة .. حاولت الزوجة وعشيقها ارتكاب جريمة مكتملة الأركان فى محافظة البحيرة و خططت لقتل زوجها على ان يكون سيناريو الوفاة قضاء وقدر لكن شاءت الاقدار ان تفضحها وتكشف خطتها .. تفاصيل جريمة قتل سائق على يد زوجته وعشيقها و3 آخرين كانها فيلم سينمائى الزوجة خططت وحرضت والعشيق نفذ والنهاية كانت خلف القضبان .

علاقة غير شرعية

تعرفت الزوجة م ا م ربة منزل منذ فترة على ه ش ف سائق وتوطدت بينهما العلاقة حتى اصبحت لاتقدر الابتعاد عنه ونشأت بينهما علاقة غير شرعية فى غياب الزوج حتى اختمرت فى راسها فكرة قتل الزوج بطريقة لا يشك فيها احد على ان تكون الوفاة طبيعية وفى احد الايام اتخذت الزوجة قرار مع عشيقها السائق على تنفيذ الجريمة .

النقاب وإلقاء الجثة فى الترعة

فى لقاء يجمع الزوجة وعشيقها فى الحرام كانا يتفتق ذهنهما فى كيفية الخلاص من الزوج الذى اصبح عقبة امامهما .. اتفق السائق مع 3 اخرين من اصدقائه على تنفيذ الجريمة قام احد المتهمين بالإتصال هاتفيًا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالى و تقابل معه المتهمان الأول “مرتديًا زى سيدة منتقبة” و استقلا السيارة بصحبته وتتبعهم احد المتهمين بسيارة ملاكى يعمل عليها سائق وحال سيرهم بالطريق طلب منه أحد المتهمين التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه قام احد المتهمين بخنقه بحبل فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة و استقلا السيارة بصحبة باقى المتهمين وهربوا

الكشف عن الجريمة

وكان مركز كفر الدوار تلقى اخطار بانحراف سيارة ملاكى بمقدمتها تجاه مصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها شريف ا ج سائق ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز جالسًا بمقعد القيادة ووجود آثار حز دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من زوجة المجنى عليه م ا م ربة منزل هـ ش ف سائق وعبدالرحمن م ا سائق و إسماعيل م إ عامل مقيم بقرية الوسطانية وحسام أ ح “عاطل عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع

الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الخامس , بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثانى

بوجود علاقة غير شرعية بينه والمتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعان بباقى المتهمين حيث قام المتهم الرابع بالإتصال هاتفيًا بالمجنى عليه “مقلدًا صوت سيدة” وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالى وبتاريخ الواقعة تقابل معه المتهمان الأول “مرتديًا زى سيدة منتقبة” والخامس واستقلا السيارة بصحبته وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكى “يعمل عليها سائق” وحال سيرهم بالطريق طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه بإستخدام حبل “أعده سلفًا ” فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة واستقلا السيارة بصحبة المتهم الثالث وهربوا , بمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء باعترافات المتهم الثانى.