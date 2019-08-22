السبت القادم انطلاق اسبوعى النظافة بجميع مدارس البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

في اطار توجيهات اللواء / هشام امنه – محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد بجميع المدارس بنطاق المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 والوقوف على مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب

اعلن الدكتور / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم عن انطلاق اسبوعى النظافة بجميع المدارس بداية من يوم السبت القادم 24/8/2019 وتستمر حتى 5/9/2019 والتى يعقبها مسابقة لتقييم كافة الاعمال التى تم تنفيذها بالمدارس تحت شعار ( مصر ام الدنيا ) لاختيار افضل مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية على مستوى كل ادارة تعليمية وتكريمها بالاضافة الى تكريم افضل مدرسة بكل مرحلة تعليمية على مستوى المديرية تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روع التنافس الايجابى فيما بين المدارس .

كما اشار وكيل الوزارة انه تم تشكيل لجان بالادارات التعليمية والمديرية لمتابعة اسبوعى النظافة وتقيم الاعمال التى سيتم تنفيذها والتى ستشمل اعمال النظافة ورفع التراكمات داخل وخارج المدارس وكذا نظافة الافنية والاسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الاعلام ودهان الاسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ومتابعة كافة الاجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحى والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتامينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الراوكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الاشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك والتاكد من تواجد كافة السجلات بالمدرسة

كما اكد وكيل الوزارة على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة وكذا التنسيق بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية لتجميل مداخل المدارس وشوارعها المحيطة وأزاله كافة الإشغالات من أمامها أو على الأسوار .