السترات الصفراء تكشف المتسببين في أعمال العنف بباريس

قال أحد محتجى السترات الصفراء، إنهم يعملون من أجل تأمين مأكلهم ومشربهم ومسكنهم فقط، وعندما يرغبون في التعبير عن آرائهم لا يستمع أحد لهم، ولم يعد هناك ديمقراطية في فرنسا.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج ” الحياة اليوم ” المذاع على قناة ” الحياة”، :” توجد اعتقالات عشوائية للمتظاهرين، ولسنا متواجدين هنا من أجل التخريب ولكننا متواجدون من أجل التعبير عن آرائنا ومطالبنا، ومن يقوم بالتخريب في باريس هم مليشيات تابعة للدولة”.

وتابع:” لا يسمح لنا بدخول المظاهرة حاملين زجاجات قطرة العين، وفي المقابل قوات الشرطة معها معدات لا يتخيلها أحد، ونحن نطالب بإجراء استفتاء شعبي على كل من ينعم بمناصب سيادية، وعليهم أن يرحلوا ويتركوا الشعب ليقرر هو مصيره ودستوره ، ونحن نعيش في ملكية بقيادة ملك سيئ”.