السجن 6 اشهر لامير سعودي و3 اخرين في قضية الاثار الكبري ب6 اكتوبر

كتب طارق درويش

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 متهمين من بينهم امير سعودي بالسجن 6 اشهر في قضية الاثار الكبري والتي تم ضبطها بمدينة 6 اكتوبر العام الماضي .

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد صبحي عبد السلام و وسالم عبد العزيز.

ترجع اوراق القضية رقم 6771 لسنة 2018 عندما توصلت تحريات مباحث السياحة والاثار ان عربي سعودي الجنسية من فصيل الامراء يحوز كمية من الاثار المصرية تقدر ب75 قطعة متنوعة تعود للعصور القديمة وانه 3 اخرين يستعدون للتصرف فيها.

وعلي الفور تم عمل كمين قاده النقيب احمد علي من مباحث الاثار تم القبض علي الاربعة وضبط الاثار المراد التصرف فيها .

وبجلسة اليوم اكد الدفاع برئاسة سامي جعفر و هاني اسماعيل بطلان اجراءات القبض لعدم وجود اذن من النيابة العامة وانعدام التحريات واستحالة حدوث واقعة الضبط وتضارب اقوال اللجنة المشكلة لدراسة وفحص الاثار لعدم عرضها علي اللجنة الدائمة للمجلس الاعلي للاثار .