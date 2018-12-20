السعودية تستحدث إدارات جديدة لتحسين عمل الاستخبارات

وكالات



أعلنت السعودية اليوم الخميس إنشاء ثلاث إدارات حكومية جديدة بهدف تحسين عمل الاستخبارات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، وذلك إنفاذا للأمر الملكى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإدارى والهرمى بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

وشملت الإدارات الثلاثة إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، وإدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية، بالإضافة إلى إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية.