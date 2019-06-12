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السعودية: هجوم ارهابي استهدف مطار أبها الدولي

12 يونيو، 2019
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كتبت منى توفيق

قالت وكالة اﻷنباء السعودية واس اليوم اﻷربعاء ان التحالف العربي بقيادة السعودية اكد ان مليشيات الحوثي اﻹرهابية المدعومة من إيران هاجمت مطار أبها الدولي في جنوب السعودية ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من المواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة مشيرا الى انه يجري تحديد نوعيته واضاف على ان المقذوف اصاب 26 مسافرا من جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء (يمنية – هندية – سعودية ) و2 طفلين سعودين وتم نقل 8 حالات منها الى المستشفى لتلقي العلاج جراء اصابات متوسطة وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة ووجود بعض اﻷضرار المادية بصالة المطار مؤكدا على ان اﻷعمال اﻹرهابية والتجاوزات الغير اﻷخلاقية من قبل مليشيات الحوثية اﻹرهابية ستتخذ ضدها اجراءات صارمة بما يكفل حماية اﻷعيان المدنية والمدنيين وان الحوثيون اعلنوا مسؤليتهم عن الهجوم باستخدام صاروخ كروز
وفي اﻹطار ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن ان الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي واضافت القناة ان القوة الصاروخية تستهدف مطار أبها بصاروخ من نوع كروز وتؤكد اصابة الهدف بدقة مشيرا ان القصف ادى الى توقف الملاحة الجوية في المطار
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام على حسابة تويتر ان استمرار العدوان والحصار على اليمن للعام الخامس واغلاق مطار صنعاء ورفض الحل السياسي يحتم علينا الدفاع عن انفسنا على حد قوله مضيفا ان صاروخ كروز الذي استهدف مطار أبها السعودي اصاب برج المراقبة ونجح في تعطيلة .

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