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السفير الروسي لدى القاهرة:روسيا ستسلم منظومة “إس-400” الروسية إلى قطر

6 مارس، 2019
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سارة مصطفى

أكد السفير الروسى لدى مصر، سيرغى كيربتشينكو، أن حصول الدوحة على أسلحة من روسيا ليس من شأن أي دولة غير قطر نفسها، وأن إمكانية شراء منظومة، قرار سيادي قطري.
وقال السفير الروسي لدى مصر، في مقابلة أجراها مع صحيفة الأحرار المصرية أمس الثلاثاء “ندعم السلام في سوريا ونبحث جاهدين للتوصل لحل سياسي وأما فيما يتعلق بعلاقتنا بقطر فهي علاقة وطيدة لا تغيير حسب إملائات أي دولة في المنطقة وبشأن شراء الأسلحة نعتقد أن الأمر ليس من شأن أي دولة التدخل فيه ، لأنه قرار سيادي يجب أن تتخذه دولة قطر وروسيا حسب ما تتطلبه مصلحة البلدين”.
وبحسب السفير، إن المحادثات حول شراء منظومة إس- 400 الروسية للدفاع الجوي قد اكتملت وباتت روسيا على جهوزية واستعداد تامين لتسليمها لدولة قطر وقريبا ما ستتم هذه الصفقة.

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