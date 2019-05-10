السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير الخدمى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتى تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التى قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه فى هذا الإطار باستمرار التوسع فى عملية التطوير الخدمى والتنسيق الحضارى للمنطقة على نحو يخدم أهالى المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد احد المتاجر التى كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالى المنطقة الذى كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له.