السيسي: التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي يحقق الرخاء على ضفتي المتوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضية الهجرة يجب ألا تمثل تحديا بل يجب أن تكون مجالا للتعاون بين المنطقتين العربية والأوربية.

وقال الرئيس السيسي، اليوم خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، إن التعاون الاقتصادي في جميع المجالات من شأنه تحقيق الرخاء على ضفتي المتوسط.

وأشار إلي أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين الذين يعيشون ويتلقون ملايين الخدمات مثل مصر المصريين رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، لافتا إلى أن قضية الهجرة مجال واعد للتعاون الذي يحمل في طياته العديد من الثمار المشتركة.