كتبت:بشرى عبدالرحمن

علقت السيدة شارين هاسكل النائبة في الكنيست الإسرائيلي عن أحداث مصر الأخيرة، وخروج الشعب المصري للشوارع وتحريض الإخوان المسلمين الناس للخروج إلى الميادين حسب وصفها، وقالت إن أول بوادر هذه الاحتجاجات كانت بسبب فيديوهات المقاول والممثل المصري “محمد علي” الذي اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته وقيادات عليا في الجيش بالفساد وهدر المال وسرقة خزينة الدولة ونهب المال العام، وكشفت السيدة شارين هاسكل عن لقاء عقد صباح الإثنين في السفارة الأمريكية بالقاهرة بمبادرة من القائم بالأعمال الأمريكي توماس جولد برجر ومسؤولين من السعودية والإمارات وإسرائيل إضافة إلى حضور ناصر فهمي “نائب رئيس جهاز المخابرات المصري” ومسوؤلين من الجيش والمخابرات المصرية.

ووفقا لمعلومات متداولة في المواقع الإخبارية المصرية، حضر كل من السفير السعودي في القاهرة “أسامة نقلي” والملحق العسكري للسعودية في مصر “خليل بن ابراهيم المنقور” وحضر نائب رئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات ومسؤولين إماراتيين آخرين وقد حضر السفير الإسرائيلي دافيد جوفرين أيضا لمناقشة الأوضاع المصرية والتطورات الأخيرة.

واتفق الحاضرون على إرسال السعودية والإمارات 200 خبير أمني وبتنسيق مع الملحق العسكري السعودي خليل بن إبراهيم المنقور وأن يتم نقلهم على متن طائرة عسكرية من الرياض مباشرة إلى القاهرة، وتعهد الجانب الإسرائيلي بتقديم الدعم التقني اللازم لمواجهة ورصد الحملة الإعلامية والمنشورات والمقاطع المصورة في مواقع التواصل الإجتماعي .

ورأت السيدة هاسكل أن هذه الأحداث لاتمت للديمقراطية بصلة ومن الصعب تصور الديمقراطية لدى المسلمين وشعوب العالم الثالث فهناك فجوة كبيرة بين الفكر الديمقراطي وكيفية فكر هؤلاء الهمج ويجب عليهم بذل المزيد من الجهد للوصول إلى الديمقراطية الحقيقة والخروج من نفق العالم الثالث المظلم.

وفي الختام أكدت أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالديمقراطية وأن السيسي رئيس مرموق ومحترم ويحظى بتأييد إسرائيلي وعالمي كبيرين ولن يسمح بإسقاطه بهذه السهولة.