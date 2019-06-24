السيسي هزم اردوغان بالضربة القاضية في انتخابات اسطنبول

وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن إمام أوغلو حصل على 54.03 بالمئة من أصوات الناخبين في إسطنبول، مقابل 45.09 بالمئة لمنافسه بن علي يلدريم، وذلك بعد فرز 99.37 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال المحلل السياسي التركي جومالي أونال إن الخاسر الأكبر من هذه الانتخابات هو الرئيس أردوغان الذي سعى لإلغاء ننتائج انتخابات 31 مارس، مشيرا إلى أن “أسطورة أردوغان وحزبه التي ظلت ربع قرن قد أشرفت على النهاية”.

وقد حاول اردوغان التلاعب بالانتخابات واستخدم كل الطرق المتاحة وغير المتاحة في التأثير علي العملية و التشكيك في نزاهتها واصر علي اعادتها و خرج في خطابات عديدة يؤكد ان فوز اكرم امام اوغلو في الانتخابات معناه ظهور سيسي اخر في اسطنبول في اشارة منه ان هذا الفوز سيمثل انقلابا علي السلطة حسب قصده السئ واهدافه الخبيثة و طموحاته الارهابية

ولانه كاذب و اكتشف اهل اسطنبول انه يخدع الجماهير ويخدعهم بشعارات واقوال بطولية ليست لها اصل و لامعني حقيقي توجهوا الي صنايع الاقتراع ليلقنوه درسا لن ينساه ان السيسي هو مثل حي للقوة والدفاع عن الوطن وانه مثل يحتذي به في حماية الدولة المصرية وحافظ علي اقتصاد وطنة و نفذ وعوده الانتخابية بعمل بنية تحتية قوية و مشروعات عملاقة من شأنها رفع مستوي الانسان المصري و اعادة الريادة الي دولة العمق الاستراتيجي للامن القومي العربي

ولا اعرف هل اصيب اردوغان بلوثة عقلية وصلت انه اصبح يحلم ويردد في كل خطاباته اسم الرئيس السيسي وهل الي هذا الحد يمثل اسم السيسي له حالة من الرعب والفزع والتوتر

يعتبر الفوز الساحق الذي حققه امام اوغلوا علي اردوغان في انتخابات اسطنبول هو فوز مستحق للرئيس السيسي علي جبهة اردوغان باعترافه و تأكيداته التي شاهدها العالم كله

وتستطيع المعارضة التركية ان تطيح باردوغان في الانتخابات القادمة والاطاحة بحزب النهضة المعاون للارهاب والداعم لتنظيم داعش و المقيم علاقات غير محدودة مع العدو الاسرائيلي في الخفاء و المتظاهر بدولة الخلافة التي تدافع عن القضايا الاسلامية علي عكس الحقيقة التي تنتفي بوجود الشواذ و فاترين الدعارة و خلق الازمات لنشر الارهاب لسرقة البترول من سوريا و ليبيا عن طريق عصابة داعش التي يدعمها هو القطري الارهابي تميم باشراف امريكا التي تشتري البترول المسروق برخص التراب

وفي النهاية وحتي لا اطيل ان اجزم القول ان الرئيس السيسي واسمه قد لعب الدور الكبير في اسقاط جبهة اردوغان في الانتخابات المعادة باسطنبول