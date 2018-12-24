“السيسي” والوزراء يؤدون التحية الخاصة بـ”فاقدي السمع”

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزراء، التحية الخاصة بفاقدي السمع خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “قادرون باختلاف”، بعد تقديم عدد من فاقدي السمع عرضًا فنيًا.

واستهلت فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “قادرون باختلاف”، بآيات من القرآن الكريم بصوت القارىء خالد الجاري.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز المنارة، وبحضور عدد من الوزراء.

وتقام الاحتفالية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية “المنارة”، تحت رعاية الرئيس السيسي، وتشارك فيها، وزارتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

تتضمن الاحتفالية عددا من العروض الغنائية والاستعراضية، يقدمها عدد من ذوي الإعاقات المختلفة وبمشاركة عدد من النجوم، إضافة إلي عرض أوركسترا الشباب والرياضة.

وكانت قد بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس، بقاعة المؤتمرات بمركز المنارة، بآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ خالد الجارحي.

وسيشهد اليوم افتتاح معرض لمنتجات ذوي الإعاقة، يلى ذلك الحفل الفني ويتضمن عددًا من العروض الغنائية والاستعراضية، بطولة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة عدد مع نجوم الفن.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم أغنية “نفس الحروف” إضافة إلى عرض موسيقى من أوركسترا الشباب والرياضة.