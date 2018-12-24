أخبار مصرعاجل

“السيسي” والوزراء يؤدون التحية الخاصة بـ”فاقدي السمع”

24 ديسمبر، 2018
18 أقل من دقيقة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزراء، التحية الخاصة بفاقدي السمع خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “قادرون باختلاف”، بعد تقديم عدد من فاقدي السمع عرضًا فنيًا.

واستهلت فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “قادرون باختلاف”، بآيات من القرآن الكريم بصوت القارىء خالد الجاري.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز المنارة، وبحضور عدد من الوزراء.

وتقام الاحتفالية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية “المنارة”، تحت رعاية الرئيس السيسي، وتشارك فيها، وزارتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

تتضمن الاحتفالية عددا من العروض الغنائية والاستعراضية، يقدمها عدد من ذوي الإعاقات المختلفة وبمشاركة عدد من النجوم، إضافة إلي عرض أوركسترا الشباب والرياضة.

وكانت قد بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس، بقاعة المؤتمرات بمركز المنارة، بآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ خالد الجارحي.

وسيشهد اليوم افتتاح معرض لمنتجات ذوي الإعاقة، يلى ذلك الحفل الفني ويتضمن عددًا من العروض الغنائية والاستعراضية، بطولة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة عدد مع نجوم الفن.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم أغنية “نفس الحروف” إضافة إلى عرض موسيقى من أوركسترا الشباب والرياضة.

مقالات ذات صلة

18 نوفمبر، 2018
27

رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى الإمارات

22 نوفمبر، 2018
48

مصرع 4 في تصادم سيارتين بطريق “بني سويف ـ الزعفرانة”

12 أكتوبر، 2018
55

القوات المسلحة تقاتل بشراسة كلاب الارهاب في سيناء دفاعا عن الارض والعرض

16 ديسمبر، 2018
219

المصريين بالنمسا يستقبلون الرئيس السيسى باعلام مصر

إغلاق